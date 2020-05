Majke Jongen, binnen CM verantwoordelijk voor zingeving, heeft een herinneringsviering op maat van woon-zorgcentra gemaakt. “Die worden zwaar getroffen in coronatijden en er is vaak geen tijd om afscheid te nemen op de juiste manier”, zegt CM-directeur Lizy Cosemans. Vandaag ontvangt een rusthuis in Voeren de eerste viering.