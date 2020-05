Zorgverlener krijgt steun nadat vrouw in winkel zegt “je verspreidt bacteriën”, maar wordt nu zelf beschuldigd

Een Britse zorgverlener krijgt online heel wat steun - maar ook heel wat kritiek - nadat ze een video had gedeeld van een vrouw die haar beschuldigde van “bacteriën te verspreiden” toen ze ging winkelen. Kimberley Simpson zette de discussie op Facebook waar de video intussen al miljoenen keren werd bekeken. Maar nu wordt de jonge vrouw zelf beschuldigd omdat ze de feiten zou verdraaien.

Kimberley Simpson helpt mensen die niet goed ter been zijn in huis en gaat ook af en toe winkelen voor hen. Toen ze maandag een supermarkt binnenging met haar uniform aan - voor privédoeleinden - werd ze al snel aangesproken door een andere klant die daar niet tevreden mee was. “U verspreidt bacteriën”, klonk het, waarop Simpson in de verdediging ging en de discussie filmde.

“Hoe wist die vrouw dat ik geen essentiële zaken kocht voor mijn cliënten?”, aldus Simpson, die vond dat de vrouw haar erg “agressief” benaderde. Ze zette de beelden huilend op Facebook en deed het verhaal uit de doeken in het bijschrift. De jonge vrouw huilde naar eigen zeggen voortdurend omdat ze zo onder de indruk was van wat zich had afgespeeld.

Het regende steunberichten op haar Facebookpagina en van sommige mensen kreeg Simpson ook cadeautjes om haar op te beuren. Haar video is de voorbije 23 uur al meer dan zeven miljoen keer bekeken en heeft al duizenden reacties verzameld.

Maar niet alle reacties zijn positief. Simpson wordt nu ook beschuldigd dat ze de feiten heeft verdraaid om in de belangstelling te komen. De vrouwelijke klant die haar aansprak zou zelf een verpleegster zijn die haar wilde informeren dat ze het uniform beter niet in de supermarkt draagt, zeker niet als Simpson voor zichzelf dingen kocht. “Simpson schold de verpleegster uit voor ze alles begon te filmen en daar zijn getuigen van”, klinkt het.

Het is dus niet duidelijk hoe het verhaal precies in elkaar zit, maar het krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Volgens Kimberley Simspon heeft de vrouwelijke klant Piers Morgan van de Britse talkshow Good morning Britain ingeschakeld om haar kant van het verhaal te vertellen. De controversiële talkshowhost staat ervoor bekend geen blad voor de mond te nemen - hij trok steevast fel van leer tegen Meghan Markle - en zal misschien wel zijn duit in het zakje willen doen.