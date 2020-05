Plan voor heropening horeca nog niet rond, maar “derde fase kan ingaan op 8 juni”

De handleiding over hoe de horeca zijn activiteiten kan hervatten, is nog niet klaar. Maar, zo klonk het na een vergadering met experts vandaag, “de derde fase van het exitplan kan ingaan op 8 juni zolang de cijfers goed zijn”. De sector hoopt tegen het einde van de week meer duidelijkheid te hebben.

Volgens Horeca Vlaanderen-CEO Matthias de Caluwe is er over de zogenaamde sectorgids nog overleg bezig tussen de sectorfederaties, de werknemersorganisaties en de groepen experts. “Hopelijk is er eind deze week duidelijkheid zodat ondernemers zich kunnen voorbereiden”, zegt hij. Er zouden deze week nog meerdere vergaderingen gepland staan.

VTM Nieuws bracht dinsdagavond een lijst maatregelen naar buiten die cafés en restaurants zouden moeten nemen bij de heropening, maar die maatregelen lijken nog niet definitief afgeklopt. Het zou gaan om een voorlopige nota van enkele weken geleden. Ook Christine Mattheeuws van ondernemersorganisatie NSZ weet nog niet van een definitief plan. Ook zij hoopt nog deze week duidelijkheid te krijgen, niet alleen voor de horeca, maar ook voor andere ondernemers die nog niet konden opstarten.