Econoom Paul De Grauwe: “De hoogste inkomens hebben het goed, belast die extra”

Iemand zal moeten betalen voor het geld dat de overheid zal uitgeven om de coronacrisis het hoofd te bieden. En als het van econoom Paul De Grauwe van de London School of Economics afhangt, zullen het de hoogste inkomens in ons land zijn van wie wat extra verwacht wordt. Dat zei hij dinsdagavond in Terzake.

We moeten geld blijven uitgeven om door deze crisis te komen, zegt De Grauwe, en het is de overheid die dat zal moeten doen. De econoom stelt daarom meteen de vraag voor de toekomst: zodra alles voorbij is, die maatregelen doorgevoerd zijn en de staatsschuld nog groter geworden is, wie gaat dat dan betalen?

“De mensen die vandaag het hardst getroffen zijn, zijn mensen met lage inkomens die naar hun werk moeten gaan in Brussel en jobs uitoefenen die riskant zijn”, zei De Grauwe in Terzake. “Ik kan gerust thuis zitten en werken op mijn computer. Dus daar is een grote ongelijkheid. Diegenen die in de toekomst zullen moeten betalen, zullen die mensen zijn met een hoger inkomen. Mensen zoals ik.”

Rijke inkomens

Hij noemt het bijdrages voor rijke inkomens. “Wat zou dat kunnen zijn? De top 10 procent van hoogste inkomens. Of mensen die maandelijks meer dan 4.500 euro verdienen. Aan hen moeten we kunnen zeggen: jullie hebben het goed, nu gaan we jullie extra belasten op het inkomen boven die 4.000 euro. Dat zouden we moeten doen. Waarom niet aan die mensen vragen om iets extra bij te dragen.”

“Sommigen zullen het misschien niet doen, maar dan weten we dat”, zegt De Grauwe. “Die is weggelopen, die daar: dat moeten we tonen. Die miljardair wilde niet bijdragen en is weggelopen.”