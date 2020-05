Thomas Letsch is de nieuwe trainer van Vitesse Arnhem. De 51-jarige Duitser ondertekende dinsdag een contract voor twee jaar bij de Nederlandse ereklasser.

Letsch, die eerder trainer was van onder meer Austria Wenen, volgt bij Vitesse Edward Sturing op. Sturing was dit seizoen interimcoach na het opstappen van de Rus Leonid Slutsky kort voor de winterstop. Eerder maakte Vitesse al bekend dat Sturing bij Vitesse doorgaat in een andere rol.