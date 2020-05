Virton staat niet langer onder voorlopig bewind: “Dit benadrukt nog meer de abnormale aard van het vonnis”

“Dinsdag oordeelde de rechtbank dat Excelsior Virton op geen enkele manier een bedrijf in gevaar is en zijn activiteiten perfect voort kan zetten. Nochtans werd Virton vrijdag uit het niets onder voorlopig bewind geplaatst. We hebben wat onderzoek gedaan. De rechter die ons onder voorlopig bewind plaatste, Arnaud Bouvier, blijkt ook de eerste plaatsvervanger te zijn binnen het provinciaal parket van de Franstalige vleugel van de Belgische voetbalbond. Vervolgens kregen we twee bewindvoerders die ook een link hebben met de voetbalbond. Dat is geen toeval meer. We zullen met alle mogelijke juridische middelen reageren op dit schandaal.”

Net als Antwerp, Roland Duchâtelet en een een aandeelhouder van Waasland-Beveren, diende Virton bij de Belgische Mededingingsautoriteit een klacht wegens belangenvermenging in tegen KBVB-voorzitter Mehdi Bayat. “De andere partijen moeten hun klacht zelf verduidelijken, maar dat er vier zijn, maakt duidelijk dat er een structurele belangenvermenging is bij de KBVB, waar een cultuur van duistere zaakjes heerst”, verklaarde de club. “Dat één en dezelfde persoon tegelijkertijd CEO is van Sporting Charleroi, voorzitter van de KBVB, lid van de Raad van Bestuur van de Pro League en dan ook nog eens de broer is van de meest toonaangevende spelersmakelaar in België, kan voor ons echt niet. In praktijk is het Mogi Bayat die bij Charleroi de touwtjes in handen heeft, hoewel het verboden is dat een makelaar banden heeft met een club.”

Promobe Finance plaatste dinsdagavond opnieuw vraagtekens bij de rol van de Bayats. “Enkele uren nadat we onder voorlopig bewind geplaatst werden, heeft Mogi Bayat niet geaarzeld om te proberen één van onze spelers gratis bij ons los te weken. Dat voor een transfer naar... Sporting Charleroi. We vragen de makelaar in kwestie en het bestuur van Charleroi met aandrang om dergelijke praktijken in de toekomst te vermijden. Met hun weinig ethische handelingen brengen zij en degenen die hen de hand boven het hoofd houden, het Belgische voetbal alleen nog maar meer schade toe.”

Virton greep ook voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) al naast een licentie en wil die voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg alsnog afdwingen. Van de Koninklijke Belgische Voetbalclub “en elke medeplichtige bij het vuile werk” eist de Luxemburgse club een vergoeding van 15 miljoen euro, “voor de schade die is geleden door de illegale weigering van een licentie”.