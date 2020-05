Crea-atelier van De Botermijn maakt mondmaskers

Beringen - In het crea-atelier van De Botermijn worden volop mondmaskers genaaid.

Eerst waren de personen met een beperking, die in de woonvormen verblijven, samen met verschillende vrijwilligers al weken bezig met het maken van mondmaskers. Nu de dagcentra terug open zijn, naait men daar lustig verder. In de Ideewinkel van De Botermijn heeft men een mooie voorraad. Je kan er van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur terecht. Voor meer info kan je terecht op facebook crea-atelier De Botermijn. Bestellen kan via info@kla.stijn.be. Telefonisch kan ook op 011 52 61 60.