Waarom ook een kindermoordenaar om een tweede kans mag vragen

Hans Van Themsche, die in 2006 de tweejarige Luna doodschoot, wil de gevangenis uit. Hij is nog lang niet buiten, maar de vraag stelt zich wel: hoe komt het dat ook een kindermoordenaar aanspraak kan maken op een tweede kans? Of een seriedoder, of een psychopaat? Daar schuilen grote humanistische principes achter, en de gedachte dat streng gecontroleerde vrijlating het land veiliger maakt. “Alleen mag justitie het leed van de nabestaanden niet vergeten.”