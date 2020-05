Wandelend Paal stippelt drie coronaringen uit

Paal

Beringen - Om hun leden in deze tijd toch tegemoet te komen, heeft Wandelend Paal drie coronaringen uitgestippeld.

Twee maanden zonder georganiseerde wandelingen. Wandelend Paal bedacht om voor de leden drie wandelingen van elk ongeveer 8 kilometer uit te stippelen. De bewegwijzering blijft drie weken hangen zodat iedereen de wandelingen kan doen. Coronaring 1 gaat over de mooie Klitsberg, Coronaring 2 gaat langs de Paalse plas en Coronaring 3 doet de holle wegen aan. Het doet deugd, zeggen de wandelaars. "We kennen wel de paadjes maar Wandelend Paal weet deze telkens prachtig te verbinden zodat we pareltjes van tochten krijgen."

Onderweg nemen de wandelaars een selfie en sturen deze door naar het bestuur, zo is men als lid ook verzekerd. Na de coronatijd krijgt men een stempel in het wandelboekje zodat ook deze kilometers meegeteld worden. Afsluitend hoorde je nog, benieuwd waar de volgende coranawandelingen vertrekken. AC