Speeltuinen mogen vanaf morgen open voor kinderen tot 12 jaar

De openbare speeltuinen mogen vanaf morgen/woensdag weer open voor kinderen tot 12 jaar. De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen zelf beslissen of hun buurtspeeltuinen in open lucht en grote speeltuinen in parken weer open kunnen, zo schrijft het Crisiscentrum in een update van veelgestelde vragen over het coronavirus.

De openbare speeltuinen in België zijn sinds maart verboden terrein in de strijd tegen het coronavirus. Vanaf woensdag mogen ze weer open gaan. Bezoeken aan de speeltuinen zijn echter voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar en de volwassenen die de kinderen begeleiden moeten een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon behouden. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximaal twintig kinderen tegelijk.

De speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden mogen ook toegankelijk zijn. Wel is de uitbater verantwoordelijk voor het toezicht en moet die ook elke volkstoeloop voorkomen, klinkt het. Binnenspeeltuinen mogen nog niet opengaan.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is tevreden dat de speeltuinen terug open mogen, klinkt het in een reactie. “Dat was ook onze vraag: kinderen moeten kunnen spelen, en zeker voor gezinnen die klein behuisd zijn en/of geen tuin hebben is een speeltuin een verademing”, zegt woordvoerster Nathalie Debast. “Het is belangrijk dat mensen de regels kennen en respecteren, we raden gemeenten aan hier goed over te communiceren. Het kan niet de bedoeling zijn dat gemeenten aan iedere speeltuin een permanente opzichter moeten plaatsen.” Wel kan er gecontroleerd worden door toezichthouders zoals politieagenten, klinkt het nog.