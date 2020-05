Speeltuintjes terug open

Beringen - Volgens de instructies van de hogere overheid mogen de kleine buurtspeeltuintjes en de grotere speeltuinen vanaf morgen, woensdag 27 mei, weliswaar onder voorwaarden, weer open. “Uiteraard is dit uitstekend nieuws voor de allerjongsten, we doen momenteel al het nodige voor een vlotte heropening,” laat schepen van jeugd en recreatie Jessie De Weyer weten. De speeltuinen zullen enkel toegankelijk zijn voor kinderen onder de 12 jaar en mits het respecteren van de afstandsregels tussen de volwassen begeleiders. Voor de grotere speeltuinen van OC De Buiting en de Paalse Plas, waar toch vaak meer kinderen samenkomen, geldt bovendien uitdrukkelijk dat er regelmatig toezicht zal gehouden worden om ervoor te zorgen dat niet meer dan 20 kinderen tegelijk in de speeltuin spelen.

“Onze diensten zullen het veiligheidslint verwijderen en de affiches met de regels ophangen,” legt de schepen uit. “Ik kan niet sterk genoeg benadrukken dat we rekenen op de burgerzin van iedereen. Elke volwassene moet verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen en de regels respecteren, zo niet dreigen we dit herwonnen stukje vrijheid weer te verliezen! Dat kunnen we elkaar en zeker de kinderen, die hier zo naar uitgekeken hebben, niet aandoen,” aldus de schepen vastberaden.

De speeltuinen aan de Avonturenberg en t’ Fonteintje blijven tot nader order wel nog dicht. Daar bekijken de stadsdiensten nog hoe een heropening veilig kan gebeuren.