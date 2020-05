Smeulende sigaret oorzaak van klein bermbrandje in Lauw

Regio Langs de Romeinse Kassei in Lauw heeft dinsdag rond 13 uur wat hooi in de wegberm gesmeuld. De brandweer had het brandje snel geblust. Oorzaak bleek een smeulende sigaret te zijn die was weggegooid. Lees verder