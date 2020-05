De Limburgse markten komen traag op gang. Dat is ook te zien op de wekelijkse markt op het Dusartplein in Hasselt. Sommigen zijn nog bang om zich terug tussen de mensen te begeven. De markt in Hasselt ziet er iets anders uit. Er zijn maximum 50 kramen toegelaten, verspreid over twee pleinen. Voor de meesten is het nog even wennen.