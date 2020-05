Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil 4.000 hectare nieuw bos realiseren tegen 2024. Ze trekt er 122 miljoen euro voor uit, maar rekent ook op de burger.

De neuzen van Agentschap Natuur en Bos, INBO, Natuurpunt, de regionale landschappen en de jeugdbewegingen staan in dezelfde richting. Het plan is bijzonder ambitieus. Limburg zit mee in de cockpit van het plan omdat hier het enige nationaal park is. Alle bomen worden bovendien geteld met een digitale bomenteller.