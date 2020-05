TIPS. Een theecocktail en ode aan de zee

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Een cocktail met thee



Zin in een verfrissende cocktail, maar dan zonder alcohol en op basis van thee? Dan kun je de barman in jezelf naar bovenhalen met de thee van Or Tea? Met twee builtjes La Vie en Rose, munt en (zelfgemaakte) granaatappelsiroop kun je twee grote glazen van de ‘Pink Duchess’ maken. Voor de siroop plet je pitten van een grote granaatappel. Zeef het sap in een pan. Voeg een kop water, een halve kop suiker en wat citroensap toe.

Kook vervolgens op een middelhoog vuur tot de suiker is opgelost. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen. Laat de builtjes vervolgens tien minuten met de andre ingrediënten trekken in een halve liter heet water. Giet de hete thee over ijs en werk af met granaatappelpitten en een takje munt. Blik met losse thee vanaf 9,50 euro. Meer info: or-tea.be

Dromen van zon, zee en strand



Een dagje naar het strand in eigen land of het buitenland? Het wordt deze zomer niet zo zorgeloos als anders. Eén ding is zeker: met de Ocean-lijn van juwelenmerk Pandora breng je de schelpjes iets dichterbij je. Dat kan in de vorm van oorbellen, halskettingen en armbandjes. Naast schelpjes zet het label ook een zeester en zeedieren in de kijker. Verkrijgbaar vanaf donderdag 28 mei vanaf 25 euro. www.pandora.net

Voor je glimlach

Tandpastamerk Signal heeft drie nieuwe biologische pasta’s voor volwassenen op de markt gebracht. Het bio-label op de verpakking verklapt het al: de producten bestaan voor de volle honderd procent uit natuurlijke ingrediënten uit planten. De pasta’s beloven preventie van tandplak en een goede bescherming tegen gaatjes. Je hebt de keuze tussen drie klemtonen: natuurlijke bescherming, witheid en frisheid. Te koop voor 3,99 euro in de supermarkt.

Bieden voor het goede doel

Samsung en het Belgische modemerk 42l54 van Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée hebben een capsulecollectie uit. Deze bestaat uit elf stukken in duurzame materialen, waarmee je vijf outfits kunt samenstellen. De stuks worden nu geveild voor het goede doel: de opbrengst wordt gedoneerd aan kinderrechtenorganisatie Plan International België. Bieden op je favoriete stuk kan vanaf 100 euro en tot en met 25 juni 2020 via deze link: auctionplaninternational.be