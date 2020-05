Gaan onze grenzen open vanaf 1 juni? Experts bestuderen mogelijkheden

Experts van de GEES bestuderen dinsdag de heropening van de Belgische grenzen. Die zou in twee fasen plaatsvinden. Dat melden de Waalse kranten van Sudinfo.

Een volledige heropening zit er ten vroegste in op 8 juni en dat is ook logisch. Zolang we in eigen land niet op restaurant mogen gaan, kan het niet worden toegestaan dat we dat in bijvoorbeeld Duitsland wel zouden doen. Toch zal het volgens de Franstalige media al eerder mogelijk zijn om naar het buitenland te gaan. Maar niet voor iedereen.

Familie bezoeken

Vanaf 1 juni zouden Belgen die familie hebben in het buitenland de toestemming kunnen krijgen om ons land te verlaten, weliswaar conform de maatregelen en binnen een zeer strikt kader. Alleen om een ??familielid te bezoeken die in het buitenland woont, niet om andere redenen, en ook alleen indien de zogenaamde bubbel nog niet uitgebreid is naar vier personen. Om een drankje te nuttigen op een terras in Maastricht of een restaurantbezoek in Duitsland, is het nog wachten tot minstens 8 juni.