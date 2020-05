Opnieuw drie corona-overlijdens in Limburgse rusthuizen

Hasselt - Er zijn in Limburg opnieuw drie mensen met een coronabesmetting overleden. Alle drie stierven ze in een rusthuis. In de Limburgse ziekenhuizen zijn er geen nieuwe corona-overlijdens te betreuren. In totaal eiste het coronavirus in Limburg al 929 slachtoffers, 56 procent stierf in een rusthuis.

In de Limburgse woonzorgcentra stierven opnieuw drie bewoners met een coronabesmetting. Alle drie waren ze met zekerheid besmet met het virus. Dat brengt het totale aantal corona-overlijdens in onze woonzorgcentra op 519. 108 van hen hadden met zekerheid een coronabesmetting, 411 waren vermoedelijk drager van het virus. Goed nieuws is wel dat er vanuit de Limburgse ziekenhuizen geen nieuwe overlijdens worden gemeld. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder stierf al twintig dagen op rij geen coronapatiënt, Jessa in Hasselt blijft al 13 dagen gespaard van een corona-overlijden. Met 410 overlijdens in onze ziekenhuizen komt de totale dodentol van het coronavirus in Limburg op 929: 56 procent van hen stierven in een rusthuis, 44 procent in een ziekenhuis.

Correctie

De druk op onze ziekenhuizen neemt ondertussen verder af. In zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen - Pelt niet meegerekend - liggen nu nog 106 coronapatiënten, dat zijn er acht minder dan gisteren. Nationaal waren er 39 nieuwe ziekenhuisopnames, wat het totaal op 1.302 patiënten brengt, een lichte daling met vier. Nog 249 patiënten liggen op intensieve (-2). Met 23 nieuwe sterfgevallen eiste het coronavirus in ons land al 9.334 mensenlevens. Over het hele land kregen opnieuw 198 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. “Het aantal nieuwe besmettingen blijft hoog, maar we zitten nog altijd in een dalende trend”, klinkt het bij het Crisiscentrum. Nationaal werd het aantal bevestigde besmettingen gecorrigeerd naar 57.455. “85 serologisch positieve gevallen zijn verwijderd uit de cijfers. Serologisch positieve testen wijzen op een infectie uit het verleden, in tegenstelling tot de positieve PCR-tests, die wijzen op een nieuwe infectie.” Door de serologisch positieve gevallen bij de nieuwe gevallen te tellen, kreeg Sint-Truiden afgelopen zondag nog onterecht het etiket van nieuwe broeihaard. De Haspengouwse gemeente telt nu in totaal 672 besmettingen en niet 701 zoals eerder gemeld. Het totale aantal besmettingen in Limburg is naar onder toe bijgesteld tot 6.123.