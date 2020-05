De Lijn houdt al rekening met negatieve impact van 35 miljoen euro

De Lijn houdt alles bij elkaar opgeteld al rekening met een negatieve budgettaire impact van ongeveer 35 miljoen euro omwille van het coronavirus. Door de verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het virus daalde het aantal reizigers fors, maar anderzijds had de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij ook extra kosten.

Omdat we met z’n allen thuisbleven, maar anderzijds het openbaar vervoer verzekerd bleef om bijvoorbeeld zorgverleners op hun werk te krijgen, loopt het kostenplaatje op voor De Lijn. Het bedrijf is dat nu in kaart aan het brengen, deelden voorzitter Marc Descheemaecker en gedelegeerd bestuurder Roger Kesteloot dinsdag mee bij de toelichting van de jaarcijfers.

Als De Lijn “alle plussen en minnen in kaart brengt”, gaat, met de huidige gegevens, de prognose tot eind augustus uit van een “budgettaire impact van ongeveer 35 miljoen euro in de min”, zei Kesteloot. “Dat is een belangrijk gat dat in ons budget dreigt geslagen te worden, onder andere omwille van het traag hernemen van het aantal reizigers.”

Voor een prognoses voor het hele jaar, kijkt De Lijn uit naar eind augustus. Dat is immers een belangrijke periode voor de inkomsten, omdat vele abonnementen dan vernieuwd worden.

De Lijn verwacht alleszins dat de Vlaamse overheid het op zich neemt. “Ja, we verwachten dat de Vlaamse overheid dat zal moeten bijpassen”, aldus voorzitter Descheemaecker. Omdat De Lijn volledig geïntegreerd zit in de Vlaamse begroting, is een compensatie logisch en is er geen andere mogelijkheid. “Die kosten zijn gemaakt op vraag van de Vlaamse regering om onze maatschappelijke verantwoordelijk te nemen, wetende dat tientallen miljoenen inkomsten wegvallen. Dat is de logica zelve.”

In het begin van de coronaperiode was het aantal reizigers teruggevallen tot minder dan 10 procent van het normale aantal reizigers. Door de systematische versoepelingen is dat volgens Kesteloot intussen opgelopen tot ongeveer een kwart.

De heropstart van de scholen is heel belangrijk voor De Lijn - de middelbare scholieren zijn een belangrijke klantengroep. De vier openbaarvervoermaatschappijen van het land hebben volgens Kesteloot aangedrongen om doordacht te werk te gaan bij de herstart. Zij willen op termijn liefst een situatie waarbij er een grote spreiding komt van de beginuren van de klassen.