Aankomst- en vertrekhal Brussels Airport opnieuw open voor iedereen, maar mondmasker verplicht

De aankomst- en de vertrekhal van Brussels Airport zijn weer open voor mensen die passagiers ophalen of afzetten. Dat werd dinsdag bij de luchthaven vernomen. Die herhaalt wel dat iedereen vanaf 12 jaar een mondmasker moet dragen op de luchthaven.

Sinds 24 maart mochten alleen de passagiers zelf de luchthavengebouwen betreden. Zo was het niet meer toegelaten om reizigers op te wachten in de aankomsthal.

Die maatregel is nu opgeheven. De federale politie kan wel nog altijd de toegang tot de aankomsthal afsluiten bij bepaalde repatriëringsvluchten, preciseert Brussels Airport, zodat er niet teveel volk in de hal zou staan. Repatriëringsvluchten zitten immers vaak goed vol, meer dan de commerciële vluchten momenteel van en naar de luchthaven van Zaventem.

De luchthaven herhaalt nog eens de maatregelen die werden genomen om de gezondheid van reizigers en personeel te beschermen, zoals stickers over social distancing op de vloer, informatie op de schermen, plexiglas aan de balies, handgels ... Er worden ook mondmaskers uitgedeeld voor wie er geen zou hebben en de terminal binnen wil.

Brussels Airport laat ook nog weten dat het bekijkt op welke manier het mogelijk zou zijn om de temperatuur van de reizigers te meten. Onder meer de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair dringt daarop aan op de luchthavens waarop zij actief is. Op de luchthaven van Charleroi bijvoorbeeld, die op 15 juni heropent, zullen passagiers eerst door een screeningtent moeten waar het Rode Kruis zal controleren op koorts of andere symptomen van corona. Op Brussels Airport zal een beslissing volgen in functie van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, die op 3 juni weer zou bijeenkomen.