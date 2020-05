Ryanair naar rechter tegen miljardensteun aan Lufthansa

Ryanair gaat het reddingsplan van 9 miljard euro van de Duitse overheid voor luchtvaartgroep Lufthansa juridisch aanvechten. Het gaat om concurrentieverstorende staatssteun, meent de Ierse luchtvaartmaatschappij.

Eerder trok Ryanair al naar het Europees Gerecht tegen staatssteun voor de Scandinavische maatschappij SAS en voor Franse luchtvaartmaatschappijen. Volgens Ryanair verstoort de staatssteun de concurrentie met maatschappijen die geen steun nodig hebben. De Duitse overheid negeert de Europese regels, vindt topman Michael O’Leary.

De Duitse regering en Lufthansa steggelden al weken over de noodsteun voor de onderneming. Door de crisis houdt Lufthansa een groot deel van zijn vloot noodgedwongen aan de grond, met uitzondering van de vrachtvluchten. Ondertussen lopen de vaste kosten door en dreigt het geld van de onderneming op te raken. Bij de Lufthansa Group werken in totaal zo’n 138.000 mensen. De banen van tienduizend werknemers staan op de tocht. De Duitse regering had eerder al als crisismaatregel besloten om, indien nodig, een belang te nemen in belangrijke bedrijven. Maar het is dus nog afwachten of Europa groen licht geeft. Duits minister Altmaier, een vertrouweling van bondskanselier Angela Merkel, wilde maandagavond niets kwijt over de onderhandelingen die momenteel nog met Brussel lopen.