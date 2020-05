Mondmaskers gemeente Nieuwerkerken hebben vertraging

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer - De gemeente Nieuwerkerken kondigde eerder aan dat alle inwoners midden mei herbruikbare mondmaskers zouden ontvangen. Maar de levering door Think Pink loopt vertraging op.

“Afgelopen weekend werd al een gedeelte van de mondmaskers geleverd, namelijk de maten smal en medium. De vlucht met de mondmaskers voor mannen (large) landt vandaag. Zodra de douaneformaliteiten in orde zijn, kunnen we starten met de verdeling zodat de mondmaskers tijdens het pinksterweekend bij iedereen in de brievenbus zullen zitten”, zo laat de gemeente weten.