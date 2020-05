Stad zoekt tijdelijke woning voor getroffen gezin na zware brand

Dilsen-Stokkem -

Maandagavond rond 22 uur werd een gezin van vijf uit de woonkern Molenveld in Stokkem getroffen door een hevige brand. Het huis en de volledige inboedel gingen in vlammen op. “Met de stad zoeken we nu naar een tijdelijk onderkomen” zegt OCMW-schepen Ingrid Erlingen (Vooruit). “Maar in deze coronatijd is dat zeer moeilijk.”