Hond bijt vrouw in arm in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

In het bos aan de Everselkiezel in Heusden-Zolder is dinsdagmiddag een vrouw aangevallen door een hond. De akita’s braken uit en vielen Martine Gijbels, die een paar straten verder woont, aan. “Of ik boos ben? Als de honden zijn uitgebroken, dan kunnen die mensen er ook niets aan doen.”