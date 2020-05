Schlagerzanger Fabrizio, het alias van Lanakenaar Kevin Cramer (44), heeft een nummer geschreven over de gesloten landsgrenzen tijdens de coronacrisis. Ook hij moet nu al wekenlang zijn familie in Maastricht missen. “Het is mijn eerste serieuze nummer.”

Het was al even geleden dat Fabrizio Fazzolari nog eens een nieuw nummer uitbracht. Maar nu zijn speelhal in Lanaken al enkele weken de deuren gesloten moet houden, had hij tijd om nog eens in de opnamestudio ...