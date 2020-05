We stevenen in Limburg af op een record van liefst 760 uur zonneschijn tijdens de weerkundige lente. “Een verpulvering met 60 uur en bijna 250 uur meer dan gemiddeld”, becijfert HBvL-weerman Ruben Weytjens die hieraan ook nadelen ziet.

De meteorologische lente, die begon op 1 maart en eindigt op 31 mei, had maandagavond in Limburg al 705 uren zonneschijn te pakken. “Het record van 2011 met 703 uren is daarmee gesneuveld. Bovendien gaan ...