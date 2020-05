Glyn Pardoe, jongste debutant ooit bij Manchester City, op 73-jarige leeftijd overleden

Glyn Pardoe, die amper 15 jaar en 341 dagen oud was toen hij zijn debuut vierde in de hoofdmacht van Manchester City in april 1962, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft City dinsdag gemeld.

Pardoe speelde uiteindelijk 380 wedstrijden bij The Citizens. In 1976 zette hij een punt achter zijn loopbaan. Hij kroonde zich in 1968 tot Engels kampioen en scoorde de winning goal in de League Cup-finale van 1970. Dat jaar liep hij ook een beenbreuk op die hem twee jaar aan de kant liet.

Middenvelder Tommy Doyle (18), die in oktober vorig jaar debuteerde met City, is zijn kleinzoon.