Enkele strandgangers in het Verenigd Koninkrijk konden hun ogen niet geloven toen een gevecht losbrak tussen twee vriendenbendes maandag. Social distancing? Daar deden ze even niet aan mee. “Wat een idioten”, aldus de Brit die het filmpje online zette. “Ik hoop dat heel de wereld ziet wat voor een walgelijk gedrag zij vertonen”, klinkt het. En dat gebeurt ook, want het filmpje werd tot nu toe al meer dan 200.000 keer bekeken.