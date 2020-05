In Maastricht is de bouw gestart van ETpathfinder, de testfaciliteit die de technologie voorbereidt voor Einstein Telescope. Hoe de mysteries van de ruimte straks ontrafeld worden met laserlicht.

Met brute kracht egaliseert een shovel hopen grond die gestort worden in de hal. Een woestenij is het. Ooit werden hier de vers gedrukte kranten van De Limburger in vrachtwagens geladen, binnenkort verrijst ...