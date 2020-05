Costa Rica is het eerste Centraal-Amerikaans land waar het homohuwelijk toegestaan is. Er wordt een wetswijziging verwacht na een uitspraak van het Hooggerechtshof.

In augustus 2018 verklaarde het Hooggerechtshof in Costa Rica dat het verbod op het homohuwelijk ongrondwettelijk is. Het parlement kreeg 18 maanden de tijd om de wet te wijzigen, anders zou het verbod ...