Jos Roofthooft weet het zeker

Diepenbeek - Het zijn vreemde tijden en de coronacrisis raakt ons allemaal. Zo worden er allerhande steunbetuigingen georganiseerd door verenigingen en ook muzikanten.

Naar een idee en tekst van Danny Vanroy, bekend van de Knappe Koppen, en het zangtalent van Jos Roofthooft, bekend als zanger en entertainer, ontstond het lied “We zijn er zeker van” naar het origineel van de song The Last Farewell gezongen door Roger Whittaker. Met 5000 views op YouTube is het een veel bekeken nummer. “Met 'We zijn er zeker van' willen we als muzikanten ook onze bijdrage doen met de boodschap Hoop”.

Zie video op deze link.