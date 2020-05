‘Lance’, de docu over Amstrong, is meer dan het bekijken waard (maar niet om de ‘dopingonthullingen’)

De nieuwe ‘Lance’ – en dan weet de sportwereld over wie het gaat – is uit. Is de nieuwe docu in twee delen een verrijking of oude koek? Het oordeel van onze reporters: de ene over de mens-Armstrong, de andere over de coureur die doping nam.

De mens-Armstrong: “Een tragisch portret maar zonder berouw “

Lance is verouderd en gelouterd. Maar toch is Lance Armstrong op zijn 48ste dezelfde gebleven. De verdienste van Marina Zenovich is dat ze een totaalbeeld geeft van deze ex-kankerpatiënt die een foute fairy tale schreef.

De coureur-Armstrong: “Echt groot dopingnieuws? Dat zijn zoon niet in zijn voetsporen wil treden”

Ja, er worden grote dopinguitspraken gedaan. Maar neen, de grote onthullingen zijn het niet.