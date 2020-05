COLUMN Bubbels

Paal

Beringen - Shanna Wouters schrijft een column over het dagelijkse leven in Beringen.

En toen kregen we vrijheid. Het is te zeggen een uitleg over beperkte vrijheid in de vorm van 4 personen en bubbels. Voor mij was de conclusie: altijd 4 dezelfde personen of het nu je kinderen, kleinkinderen, ouders of sportpartners waren. 4. Niet meer. Maar als ik de samenleving aanschouw via het raam dat Facebook heet, blijkt dat de interpretatie toch anders ligt. Je hebt sportpartners, die tellen niet mee want die waren al eerder toegelaten met twee. De (klein)kinderen en (groot)ouders) tellen niet mee omwille van de regel dat ze mogen "oppassen indien ze gezond zijn en geen 65", al zijn dat heel rekbare begrippen blijkbaar. Het lief telt niet mee, want ook daar was vaag ergens een regeltje over latrelaties. En eenzame mensen mochten al langer 1 persoon op bezoek ontvangen dus 1+4 =5, zo vertelt de wiskunde ons. Kortom veel te ingewikkeld voor de gewone mens. Het is me een zooitje geworden, een zooitje ongeregeldheden. Waar we hopelijk geen gepeperde rekening voor zullen moeten betalen. Al begin ik diezelfde losbandigheid te merken in de winkel. Het regeltje van 1 persoon per gezin zorgde er in het begin nog voor dat ik geweigerd werd om assistentie mee de winkel in te nemen. Terwijl ik al jaren bepaal wat er op tafel wordt gezet en met hulp kook maar evenzeer inkopen doe. Het is mijn zelfstandigheid die ik net kan hebben dankzij assistentie, grotendeels door Moeke Maria. Sinds dit weekend viel het me op dat het geen probleem was om gezellig met zeven vriendinnen te winkelen en ook kroostrijke gezinnen waren weer voltallig welkom mét tienerkinderen. Ook als ze compleet losgeslagen door de winkel renden, want geduldig aanschuiven dat duurde wel even en pubers zijn ongeduldig dat begrijp ik. Dus ging het er lustig aan toe: lekker overal aanzitten, langs de mensen friemelen. Je kan denken, "ach het zijn maar kinderen", maar ook moeder deed vrolijk mee. Na een poosje druk gedaan te hebben en geen respect voor social distancing te hebben getoond stond ze op 5 cm van mijn rolstoel. Op de beleefde vraag om een beetje afstand te respecteren, kreeg ik prompt het antwoord dat zij dat "niet nodig achtte. Want deed ik dat wel bij de vrouw voor me?" Ik stamelde terug dat die vrouw, die voor me stond, mijn eigen moeder was, maar ik was compleet gechoqueerd en daar zat ik dan, moedeloos. Ik had veel goesting om mijn boodschappen te laten voor wat ze waren, maar helaas kan je geen kant uit dan in het rijtje te wachten, met of zonder boodschappen. Tijd om veilig terug naar mijn eigen kot te gaan. Back to basic maar wat dan met mijn bubbels die ik van Marc van Ranst mocht hebben? Gelukkig bracht een vriend redding. Wilfried Scorpion, dé man achter de betere Belgische schuimwijn, want Champagne mogen we het hier niet noemen. Helaas, ook al kiezen we voor lokaal Limburgs product een bezoek aan de uitgestrekte prachtige wijngaard in Vliermaal - Kortessem, zit er voorlopig nog niet in. Hoewel je kan verdwalen tussen de ranken op de sprookjesachtige flanken, zonder ook maar een glas op te hebben. Tot op heden is één regel duidelijk: toeristische uitstappen zijn verboden, al zijn daar óók weer uitzonderingen op zoals musea. Jammer maar we kunnen dus nog niet afzakken naar de terraszondagen om te proeven van al dat vloeibaar lekkers of om onze voorraad weer aan te leggen . Maar ook de goedhartige Wilfried levert aan huis. Opgelost, een goed boek, een knabbel en bubbels... al zaten er meer in dan 4! Sorry, Marc Van Ranst .... maar 2 gouden bubbels van dit lekkers in 1 glas proppen.... Was iets moeilijk!