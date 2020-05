Van Themsche wil buiten gevangenis werken: parket geeft negatief advies, zitting uitgesteld

Het parket heeft een negatief advies verleend over de aanvraag van Hans Van Themsche (32) om de gevangenis te mogen verlaten. Van Themsche hoopt om overdag buiten de gevangenis te mogen gaan werken, of om zijn straf met een enkelband te mogen uitzitten. De zitting waarop daarover geoordeeld moest worden, werd dinsdagmorgen uitgesteld omdat Justitie vergeten was de slachtoffers uit te nodigen.