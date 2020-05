Doe-het-zelf interieurtrend: smuk je spiegels op met isolatieschuim

In tijden van corona worden mensen creatief. Zo creatief zelfs, dat ze in isolatieschuim - het bouwmateriaal, jawel - potentieel zien als design. Een dikke laag van het witte schuim rond een spiegel of een kadertje, geeft het frame een wolkige look. Een greep uit de creaties van Instagram-gebruikers.

Isolatieschuim in doe-het-zelfzaken wordt niet alleen gekocht om ergens tussen te spuiten en wind en geluid te verminderen. Tegenwoordig is het dankzij Instagram een volwaardig afwerkingsmateriaal. Op de sociale netwerksite barst het van beelden van opgesmukte spiegels met een dikke schuimrand. Het isolatiemateriaal is wit of lichtbeige van kleur, maar wordt soms van een extra kleurrijk likje verf voorzien om een echte eyecatcher te worden in huis.

Het materiaal hoeft dus niet langer verstopt te worden. Liever iets anders dan een spiegel versieren? Probeer eens een dienblad een wolkige rand te geven of gebruik het schuim om die ene lelijke vaas te een moderne, abstracte vorm te geven. Enkele inspirerende voorbeeldjes op een rij: