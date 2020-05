Populair spel ‘Animal crossing’ voert eerste modeshow op

Door de coronacrisis moesten heel wat ontwerpers hun modeshows afgelasten en wordt er voor de toekomst meer naar digitale toepassingen gekeken. Daarin speelt nu ook het populaire Nintendo-spel ‘Animal crossing’ een steeds belangrijkere rol.

Sinds het spelletje ‘Animal crossing: new horizons’ op 20 maart werd gelanceerd, werden er al meer dan dertien miljoen exemplaren van verkocht. Met de avatars in het spel kun je je eigen wereld bouwen, maar ook designeroutfits aantrekken. In plaats van de kledingstukken enkel te kunnen aanpassen, zoals in veel spelletjes het geval is, kun je via die weg echt kleding ontwerpen.

Het is dan ook niet toevallig dat de modewereld ‘Animal crossing’ al snel ontdekte. Ondertussen zijn er al tientallen Instagrampagina’s opgedoken die zich enkel focussen op de mode van grote namen als Dior en Louis Vuitton die wordt getoond in het spel. Anna Sui en Valentino ontwierpen zelfs al stuks specifiek voor de game.

Reference Festival, een mode-organisatie uit Berlijn, gaat nu nog een stapje verder en organiseert in ‘Animal crossing’ voor het eerst een modeshow met kleding van onder meer Prada en Loewe. Het idee werd tot leven gebracht door fotografe Kara Chung, die ook de populaire Instagram @animalcrossingfashionarchive beheert, en stylist Marc Goehring.

“Met de eerste editie wilden we tonen welke nieuwe toepassingen er mogelijk zijn voor het presenteren van modeshows”, zegt Mumi Haiati van Reference Festival in een reactie aan Vogue. “Met een tweede editie willen we met dat idee nog een stapje verder gaan.”