Kraanbestuurder plaagt zonnebadende man: “Ik zet deze kerel in de schaduw”

Het kan gebeuren dat de verveling toeslaat tijdens een rustig momentje op het werk. Sommige mensen proberen die verveling tegen te gaan met materiaal dat ze op hun werkplek vinden.

En als je dan toevallig de bestuurder bent van een metershoge kraan in Londen, heb je onmiddellijk een wel erg groot ‘speeltje’ om de tijd te verdrijven. In bovenstaande video amuseerde hij zich kostelijk door een zonnebadende man voortdurend in de schaduw te zetten door zijn kraan te bewegen. De beelden werden intussen al miljoenen keren bekeken.