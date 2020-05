Mondmaskers komen Kim Kardashian op hevige kritiek te staan

Kim Kardashian lanceerde een reeks van mondmaskers in huidskleuren via haar shapewearlabel Skims. Dat kwam haar niet een, maar wel twee keer op hevige kritiek te staan.

Kim Kardashian heeft een collectie mondmaskers uitgebracht, maar dat verliep niet meteen van een leien dakje. Hoewel de niet-medische maskers in geen tijd waren uitverkocht, ontstond er toch enige heisa op sociale media. Zo vinden veel van haar fans dat het ongepast is om geld te willen verdienen op de kap van een crisis. Dat Skims ook 10.000 maskers zou weggeven aan enkele goede doelen in Los Angeles is voor velen slechts een druppel op een hete plaat.

Heel wat modehuizen en fabrikanten schorten in deze tijden net hun productie op om maskers en ander medisch materiaal te maken, om dat vervolgens gratis aan te bieden aan zorgverleners. De realityster vraagt echter acht dollar per stuk. Ook retailers als Asos en Boohoo kregen eerder al kritiek omdat ze modieuze maskers verkopen en zo een graantje willen meepikken tijdens de pandemie.

Maar dat was niet het enige probleem waar de maskers van Skims mee af te rekenen kregen. Ze worden verkocht in vijf huidkleurige nudetinten. Alleen is het exemplaar voor zwarte vrouwen echt helemaal van zwarte stof en dus allesbehalve nude. “Denkt die nu echt dat zwarte vrouwen echt helemaal zwart zijn van kleur?”, reageert er iemand op Twitter. “Dit is ongepast en ronduit beledigend”, zegt nog iemand anders.

Japans protest

Het is bovendien niet de eerste keer dat Kim Kardashian in moeilijk vaarwater terechtkomt met Skims. Bij de lancering van de collectie shapewear in 2019 had het label eerst de naam Kimono gekregen, maar na heel wat beschuldigingen van culturele toe-eigening en zelfs een brief van een Japanse burgemeester besloot ze het label met Skims uiteindelijk toch een andere naam te geven.