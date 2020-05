Leden van seniorensport en ontspanningsclub Lanaken weer op pad

Lanaken - Op maandag 25 mei werd er na een onderbreking van 10 weken weer gewandeld door de aanwezige leden.

Alle aanwezigen waren voorzien van een mondmasker en werd er natuurlijk een afstand van anderhalve meter bewaard.

Normaal wordt er elke maandagmorgen om 10 uur een wandeling van een uur gemaakt en wordt er steeds van een andere locatie vertrokken hetzij een café of ontmoetingsplaats in groot Lanaken of een aangrenzende gemeente .

Door de Corona crisis waren er natuurlijk niet zo veel leden aanwezig en was het natuurlijk gemakkelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren.

Onze club telt momenteel 74 leden waarvan het merendeel uit Lanaken afkomstig is maar ook buiten onze gemeente zijn er leden aangesloten nl. Zutendaal, maasmechelen ,Bilzen, Genk en ook uit Maastricht maar deze laatsten konden natuurlijk niet aanwezig zijn doordat de grenzen gesloten waren.

Na de wandeling werd er nog gezellig na gekletst en werd de locatie voor de volgende maandag vast gelegd.