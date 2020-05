Hot Marijke neemt drastisch besluit: “Ik ontvang geen klanten meer tot er een vaccin is”

Werken wanneer lichamelijk contact verboden is: dat is onmogelijk voor sekswerkers. Hot Marijke, Vlaanderens bekendste prostituee, is dus tijdelijk werkloos. Maar risico’s nemen om snel weer aan de slag te kunnen, daar kan geen sprake van zijn. “Mijn man is 70, ons zoontje 10. Ik wil hen echt niet in gevaar brengen”, zegt ze in ‘Dag Allemaal’.

“Midden maart ben ik gestopt met werken, toen we allemaal in quarantaine moesten. Mijn laatste klanten heb ik ook niet meer gekust. Maar dan nog blijft het riskant. Je ademt tijdens het vrijen dieper dan anders, er is huidcontact. En een mondmasker kan je als prostituee moeilijk gebruiken”, aldus Hot Marijke. Maar toch zijn er blijkbaar klanten die het risico willen nemen. “Als het bloed naar beneden stroomt, zit er niks meer in de hersenen, zeker? (lacht) Ik krijg inderdaad nog telefoontjes. Er zijn klanten die zelfs meer dan anders willen betalen. Maar dat doe ik dus niet. Onvoorstelbaar dat ze dat risico willen nemen. Bepaalde mannen geeft het blijkbaar een kick om onveilig te vrijen.”

De nood is bij veel mannen alleszins hoog. “Gisteravond nog kreeg ik telefoon van een man. Of ik hem niet wilde ontvangen, want ‘dat coronagedoe is nu toch voorbij?’ Niet dus! Zolang het gevaar niet geweken is, ga ik niet aan de slag. En dat is dus tot er een vaccin wordt gevonden. Dit is geen onschuldig virus, he!”