OPROEP. Hoe ervaren kinderen en jongeren de coronacrisis?

Hasselt - Donderdag zullen kinderen en jongeren het woord krijgen in het Vlaams Parlement over hun ervaringen tijdens de coronacrisis. De minderjarigen worden steeds meer genoemd als een vergeten groep de voorbije weken.

Het Belang van Limburg geeft hen nu al de aandacht die ze verdienen. Daarom zijn we op zoek naar kinderen en jongeren die willen vertellen hoe zij de periode zonder school, zonder speeltuin, zonder een bezoekje aan vriendjes… ervaren hebben.

Wat zijn de grootste wensen en wat is het grootste gemis van kinderen en jongeren? Wil jij of jouw zoontje/dochtertje daarover vertellen? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet zeker uw naam, telefoonnummer en woonplaats niet te vermelden.