Heusdenaar Eric Bosmans (66) mag na 52 dagen in coma intensieve verlaten

Heusden-Zolder -

Goed nieuws uit het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Covid-19-patiënt Eric Bosmans (66) die 52 dagen in coma lag, stelt het intussen veel beter en heeft de afdeling intensieve zorgen, na 58 dagen, mogen verlaten. Er wacht hem nog een lange revalidatieperiode. Maar hij is het ziekenhuispersoneel erg dankbaar. “Bedankt dat jullie mijn leven hebben terug gegeven.”