Mary-Kate Olsen vraagt officieel de scheiding aan van Olivier Sarkozy

Mary-Kate Olsen (33) wil dringend scheiden van Olivier Sarkozy (50), maar dat kon in april niet doorgaan door de coronacrisis in New York. Nu zou de ontwerpster alsnog officieel de scheiding hebben aangevraagd.

Enkele weken geleden vroeg Mary-Kate Olsen de scheiding aan van Olivier Sarkozy. Ze wou de aanvraag er tijdens de coronacrisis via een rechtbank voor dringende zaken snel door krijgen, maar dat stuitte toen op verzet. Nu de rechtbanken in New York City weer gewoon opengaan, kon ze alsnog haar verzoek indienen.

De oorspronkelijke aanvraag dateert al van 17 april nadat ze eerder door de advocaten van Sarkozy gevraagd was om haar spullen uit hun appartement in NYC te halen. Dat kon ze niet doen door de coronamaatregelen, waarna ze vervolgens de scheiding aanvroeg om zo haar eigendommen te kunnen beschermen.

Discussie over kinderen

Naar verluidt zouden de twee het maar niet eens zijn geraakt over het al dan niet krijgen van kinderen. Olivier wil er geen meer, maar zij wel. “Enkel jaren geleden was een baby krijgen geen prioriteit voor Mary-Kate, maar dat is veranderd”, zegt een bron. “Hij heeft al twee volwassen kinderen en zij dacht dat hij wel nog zou willen toegeven om er nog meer te krijgen, maar niet dus.”

Mary-Kate, vandaag samen met haar tweelingzus Ashley ontwerpster bij modehuis The Row en ooit kindsterretje in ‘Full House’, huwde in 2015 met de zeventien jaar oudere Franse bankier en halfbroer van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy. Ze waren toen al drie jaar samen.