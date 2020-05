Geen vlaai voor Elise Mertens, Matthias Casse voelt de druk van Dirk Van Tichelt: pakken zij het record in De container cup?

Judoka Matthias Casse en tennisster Elise Mertens zijn de voorlaatste atleten die de kans krijgen om de besttijden van Greg Van Aermaet en Hanne Claes te verslaan in De container cup. Van fysiek beest Casse wordt een sterke prestatie verwacht, maar de nummer één op de wereldranglijst bij -81kg wil vooral zijn trainingspartner Dirk Van Tichelt verslaan. Elise Mertens heeft zich thuis voorbereid op De container cup, het was al 16 jaar geleden dat ze zo lang thuis is geweest.

Matthias Casse

Judoka

Leeftijd: 23 jaar

Lengte: 1m77

Gewicht: 85kg

Hartslag in rust: 45

Palmares: nummer één op de wereldranglijst -81kg, winnaar Grand Slam Parijs, wereldkampioen U21

Jouw vaste trainingspartner Dirk Van Tichelt maakte indruk in de Container Cup. Hoe belangrijk is het om minstens zijn tijd te evenaren?

“Dirk en ik zijn echte competitiebeesten. Op training wil de ene altijd beter doen dan de andere. En dat is met De container cup niet anders. Stel dat Dirk een betere chrono neerzet dan ik, gaat hij mij eens goed uitlachen. Mijn eer staat dus op het spel.”

Heb je al nachtmerries gehad over het uitstel van de Olympische Spelen?

“Ik droom niet over het uitstel, wel over een gouden medaille. Of het nu deze zomer zou geweest zijn of volgend jaar, ik hoor thuis op dat olympische podium.”

‘Ik ben er bijna zeker van dat Casse volgend jaar goud pakt’, zegt Jean-Marie Dedecker. Trots op de zeldzame complimenten van de voormalige judocoach?

“Jean-Marie zegt altijd wat hij denkt. Hij heeft veel judokampioenen gekneed. Het is leuk wanneer zo iemand achter je staat. Ik hoop dat het uitkomt wat hij zegt.”

Je vecht in de categorie -81 kg. Lukt het om in coronatijden je gewicht op peil te houden?

“Nu ik niet in mijn competitieritme zit, kan ik iets hoger gaan met mijn gewicht. Dus kan ik al eens zotter doen. De barbecue gaat geregeld aan. Ik eet dan alles, maar lamskotelet is mijn favoriet. We zijn met vijf thuis, dat is altijd ambiance. Voor de competitie weer begint, ga ik wel opnieuw naar mijn normaal gewicht zodat ik makkelijker naar de 81 kilogram kan gaan.”

Elise Mertens

Tennisster

Leeftijd: 24 jaar

Lengte: 1m78

Gewicht: 69kg

Hartslag in rust: 55

Palmares: Halve finale Australian Open, winst US Open dubbelspel, 5 WTA-titels

Welk tennistoernooi dat niet doorgaat zal je het meest missen?

“Ik hou het meest van de grand slams, dat Wimbledon is afgelast vind ik dus zuur. Roland Garros is uitgesteld tot september, maar ik weet niet of dat wel zal doorgaan. Ook de Amerikaanse toernooien van Indian Wells en Miami had ik graag gespeeld, ik was goed op dreef in het dubbelspel.”

Was je familie blij dat ze plots hun dochter een half jaar in huis kreeg?

“Zeker en vast. Sinds mijn achtste ben ik nog nooit zo lang thuis geweest als nu. Dat heeft niet voor familiale spanningen gezorgd, wij begrijpen elkaar héél goed. Mijn mama en papa waren content. En onze vier honden ook. Ik heb veel tafeltennis gespeeld met mijn papa. Nee, hij kan niet winnen van mij. Maar we spelen ook niet echt wedstrijdjes.”

Heb je veel Limburgse vlaai gegeten tijdens de lockdown?

“Nee, ik zondig eigenlijk bijna nooit. En als het al eens gebeurt, is het met een ijsje. Op zaterdag of zondag bij warm weer. Voor de rest laat ik mij niet amper verleiden door ongezond eten. Zelfs niet tijdens de lockdown.”

