Vrijwilligers proberen zwaar beschadigde eiken te redden met houtschijfjes en veenmos

Oud-Turnhout -

Met schijfjes van eikentakken en veenmos probeert een twintigtal vrijwilligers de eiken rond het bezoekerscentrum van Landschap De Liereman te redden. Een vandaal heeft er in het weekend lelijk huisgehouden met een kettingzaag. “Er is weinig kennis over, want dit gebeurt maar zelden”, zegt coördinator Jelle Ronsmans.