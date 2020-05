Rihanna viert vijftien jaar carrière met terugblik

Weet je dat het deze week vijftien jaar geleden is dat de eerste single van Rihanna werd uitgebracht? De 32-jarige popster blikte maandag zelf terug op de mijlpaal die ‘Pon de replay’ voor haar was. “Gek wat er me sindsdien allemaal is overkomen.”

Rihanna onthulde maandag op Instagram dat het alweer vijftien jaar geleden is dat haar eerste single ‘Pon de replay’ uitkwam, ze was toen amper zeventien. Dat werd een instant hit en katapulteerde haar naar het sterrendom. Sindsdien rijgt ze de hits aan elkaar, maar de laatste jaren concentreerde ze zich vooral op het uitbouwen van haar mode-imperium. Zo richtte ze lingeriemerk Savage x Fenty op, make-upmerk Fenty Beauty en ook het modehuis Fenty.

“Het is te gek voor woorden wat me allemaal is overkomen”, schrijft ze. “Het lijkt net alsof het gisteren is dat ik stond te trillen op mijn benen in de hal van Def Jam om auditie te doen voor Jay. ‘Pon de replay’ is waar het allemaal mee begon. Vijftien jaar later ben ik hier dankzij god en mijn fans. Jullie hebben me ondersteund, me gesteund, me getolereerd, mij met liefde overladen en me met mijn neus op de feiten gedrukt. Daardoor zullen we altijd met elkaar verbonden zijn. Ik ben zo dankbaar voor mijn fans en familie.”

Rihanna tekende haar eerste platencontract in 2005 bij Def Jam Recordings. Op dat moment was Jay-Z er CEO. Hoewel hij eerst ‘Pon de replay’ had afgewezen, veranderde hij toch van mening toen Rihanna het nummer bij hem in New York City kwam brengen. Vandaag zijn we acht albums verder en heeft de muziek haar naar verluidt al zo’n 500 miljoen euro opgebracht. Het blijft wel wachten op een negende plaat. De popster gaf eerder al aan dat ze voorlopig niet meer wil praten over of er al dan niet nieuwe muziek op komst is.