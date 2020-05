Koen Wauters over breuk met Valerie: “Uit elkaar gaan is shit, lockdown of niet”

Kris en Koen Wauters waren maandagavond te gast in Gert late night. Koen Wauters sprak daar onder meer over de breuk met Valerie De Booser. “Uit elkaar gaan is shit, lockdown of niet.”

“Uit elkaar gaan is shit, lockdown of niet. Ik heb gemerkt dat ik redelijk op mijzelf terugval, moet ik zeggen. In eerste instantie natuurlijk, niet totaal. Ik heb wel een paar goeie vrienden waar ik echt op reken, mijn broer trouwens ook. Maar lockdown of niet, het is een shitperiode.”

En dan waren zijn kinderen nog thuis. “Dat was in het begin zoeken met dat afstandsonderwijs”, zegt Wauters. “Dan werkt dit niet en kunnen ze cursussen niet downloaden enzovoort. Maar zij hebben zich allebei wel redelijk snel herpakt en ik vind dat wel bewonderenswaardig.”

De maatregelen leefde hij zo strikt mogelijk na. “Optreden mis ik enorm, maar ook mensen vastnemen mis ik enorm.”