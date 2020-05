Frans van Wendy verliest job door coronacrisis: “De manier waarop is werkelijk degoutant”

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor Frans Van Coppenolle (58), de partner van Wendy Van Wanten (60). ‘Franske’ zag niet alleen zijn broer tien dagen in coma liggen, hij verloor ook nog eens zijn werk. “De manier waarop zij omgaan met mensen, is werkelijk degoutant ”, zegt hij in ‘Dag Allemaal’.

“Ik zag echt van mijlenver dat het bedrijf waarvoor ik werkte, afstevende op het faillissement”, aldus Frans. “In de week vlak voor de coronacrisis losbarstte, was het zover. Wat wil je? Een multinational had onze firma overgenomen, de beste stukken eruit geplukt, en de rest weggegooid. Dat is de macht van het kapitaal. De manier waarop zij omgaan met mensen, is werkelijk degoutant.”

Toch blijft Frans strijdlustig. “Ik zit hier niet mee in. Ik weet dat het niet de beste tijden zijn om te solliciteren, maar ik heb een technisch en commercieel pro?el, en ben er zeker van dat ik snel weer werk vind. Mijn leeftijd zal me niet hinderen, want de laatste keer dat ik solliciteerde, was ik 57 en werd ik na een paar weken al aangenomen. Ik weet nog niet waar, maar in september ben ik weer aan het werk, zeker weten.”