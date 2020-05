Pierre Van Damme: “Heropening horeca zal beginnen met bubbels die ergens gaan eten”

Bij de heropening van de horeca hebben zaken waar zittend wordt geconsumeerd een streepje voor. Dat heeft epidemioloog Pierre Van Damme maandagavond gezegd in ‘Terzake’. “Je hebt veel verschillende situaties: waar gezeten wordt, zijn er aantal mogelijkheden. In het begin zullen bubbels bijvoorbeeld ergens kunnen gaan eten, al moeten de mensen wel beseffen dat dat niet in grote groepen zal kunnen.”

Voor cafés ligt een snelle heropening minder voor de hand. “Die gaan het moeilijk hebben met het respecteren van de social distancing”, aldus Van Damme. Zij zullen volgens de epidemioloog mogelijk dus pas in een later fase kunnen heropenen. Op dat moment wordt de contactopsporing dan ook heel belangrijk. “Misschien moeten we een registratiesysteem opstarten, om bij te houden wie bij elkaar zit in een café. Dat moet allemaal nog besproken worden op de Nationale Veiligheidsraad.”