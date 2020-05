Mochten N-VA en de PS de huidige regering willen uitbreiden tot een volwaardige regering, “dan gaat mijn stoutste droom in vervulling.” Dat heeft vicepremier Koen Geens (CD&V) maandagavond verklaard in ‘Terzake’ op Canvas. Hij riep de PS daar op “zijn religie te maken”.

Een piste die dezer dagen zou worden onderzocht, is de uitbreiding van de huidige regering-Wilmès naar een volwaardige federale regering. “Als het waar is dat we voor de zwaarste economische crisis staan ...