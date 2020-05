België mikt op corona-app tegen begin juli

Tegen het begin van de zomervakantie wil ons land dan toch een coronatraceerapp uitrollen, die kan helpen bij het nagaan van de contacten van een coronapatiënt. Een interfederale werkgroep onder leiding van KU Leuven-professor Bart Preneel doet woensdag de technologie uit de doeken. “Vijf weken later, tegen begin juli, kan je live gaan met tests”, zegt Preneel dinsdag in De Tijd.

Ook politiek gaat de bal aan het rollen. Het juridisch kader waarbinnen de app moet opereren, ligt als wetsontwerp in het parlement. Vorige week keurde de Kamer al een resolutie goed die de privacyvoorwaarden vastlegt waaraan een eventuele app moet voldoen. Finaal moeten de deelstaten hun fiat geven voor een app, maar ook daar zijn positieve geluiden.

De app zal draaien op bluetoothtechnologie die op elke smartphone aanwezig is. De techniek is er een die Preneel mee ontwikkelde in een Europees consortium, waarbij de data op de smartphone zelf blijven. Ook landen als Zwitserland en Oostenrijk doen dat zo.

Mogelijk komt er wel een lokale touch. Vlaanderen kende 225.000 euro subsidie toe aan een app-prototype van de UGent en de UHasselt. Die combineert bluetooth met localisatiedata. Bluetooth mist besmettingen via oppervlakken, waarbij de ene persoon de kamer al verliet, en de andere later binnenkomt.